CIC2*/CIC1*/Preliminar/Pre-novice Barroca d’Alva: Dupla vitória dos franceses; João Duarte Silva em 2º lugar 5 Março, 2018 18:22

Os cavaleiros franceses dominaram os concursos completos internacionais da Barroca d’Alva (CIC**/* que decorreram no passado fim-de-semana em Alcochete.

No CIC2*, o francês Regis Prud’Hon conquistou o 1º lugar com o anglo-árabe Kaiser HDB de 10 anos, com os 30,2 pontos acumulados no Ensino. Este conjunto terminou sem faltas os saltos em pista o que era necessário para vencer pois estava apenas a 1,8 pontos do cavaleiro português, João Duarte Silva com Dunrath Wat Ho, que foi 2º classificado com 32,02 pontos. O francês Mixime Livio foi 3º com Tina de la Fieffe tendo acumulado 32,8 pontos. Trinta e dois conjuntos alinharam no CIC2*.

No CIC1*, que contou com 79 participantes, venceu Bertrand Poisson (FRA) com a égua SF Rapsodie des Ajoncs de 13 anos, com 25,6 pontos: (ensino 22,4pts, cross 3,2pts e saltos em pista sem faltas). O japonês Yoshiaki Oiwa foi segundo classificado com Bart L JRA (28,3pts) enquanto Maximo Livio voltou a ocupar o terceiro lugar montando Pica D’Or (28,6pts).

A espanhola Marta Botin foi a vencedora da prova Preliminar/Pre-novice montando Bieter (33,7 pts). Heinz Wehrli (SUI) com Bantribay Liberty foi segundo (34,7pts) deixando o terceiro lugar para Anthony Lupi Hart (POR) com Tullaher Gemma (35,3pts).

Classificaram-se ainda os cavaleiros portugueses, Madalena Braz / Becas em 7º lugar; Teresa Braz / Xuxa (12º); Gina Frost / Zelia (13º); Nuno Belchiorinho / Carpaccio (15º), e Jorge Marecos Duarte / Diablo B (18º).

Confira os resultados completos AQUI