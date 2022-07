CHIO AACHEN: Triunfo de Cathrine Dufour no Grande Prémio com 81,544%!

A olímpica dinamarquesa, Cathrine Dufour e Vamos Amigos, venceram o Grande Prémio do CDIO5* (Lambertz Nations’ Cup) ao registar a sua melhor marca pessoal, alcançando 81,544%. Este resultado brilhante surge um dia após a vitória desta cavaleira de 30 anos, com Bohemian no Grande Prémio do CDI4* tendo superado com os dois cavalos os 80%.

O alemão Frederic Wandres com Duke of Britain, foi segundo classificado, conseguindo 77,217%, enquanto o finlandês Henri Ruoste com Kontestro DB (individual) fechou o pódio com 76,783%.

Por equipas o resultado provisório: 1º Dinamarca 229,740%; 2º Alemanha 228,499%; 3º Holanda 219.608%; 4º Suécia 218.370%; 5º EUA 218.282%; 6º Espanha 216.348%; 7º Grã-Bretanha 215.391%; 8º Austrália 210.457%.

O olímpico português, Rodrigo Moura Torres com Fogoso Horsecampline, que compete pela primeira vez em Aachen, obteve 71,848%, tendo terminado na 20ª posição.

Após a prova Rodrigo comentou: “O Fogoso conseguiu fazer uma das suas melhores provas num concurso de grande importância. O cavalo tem vindo a demonstrar consistência e resultados nos concursos mais importantes, o que me deixa muito satisfeito. Hoje em particular, senti-o muito disponível e confortável ao longo de toda a prova, o que me permitiu fazer um percurso sem erros e com “highlights” nos seus piaffes / passages, como de costume”.

Quanto à participação dos outros dois cavalos Lusitanos, «Euclides MOR» montado pelo espanhol Juan Antonio Jiménez Cobo ficou classificado em 21º (71,565%), e «Escorial Horsecampline» com o brasileiro João Victor Macari Oliva terminou em 25º lugar (70,326%).

Resultados GP AQUI

Resultados completos AQUI