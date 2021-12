CHI Genebra: Os 10 melhores do mundo inscritos 7 Dezembro, 2021 13:45

Todas as atenções do hipismo mundial estão voltadas para um dos melhores eventos do calendário internacional, o 60º Concurso Hípico Internacional (CHI) que vai decorrer de 9 a 12 de Dezembro no Palexpo em Genebra. O Grande Prémio Rolex e a Final do Rolex International Jumping Riders Club (IJRC) será uma atracões durante os quatro dias de provas.

Portugal não estará representado, já que Luciana Diniz está fora das pistas recuperando de uma lesão na coluna.

Os dez primeiros do ranking mundial inscritos são: Peder Fredricson (SWE) número 1 do mundo, Daniel Deusser (GER) nº. 2, Henrik von Eckermann (SWE) nº. 3, Martin Fuchs (SUI) nº.4, Scott Brash (GBR) nº.5, Marlon Modolo Zanotelli (BRA) nº.6, Kent Farrington (USA) nº.7, Steve Guerdat (SUI) nº.8, Ben Maher (GBR) nº.9 e o noº 10 Jerome Guery (BEL).

ROLEX GRAND PRIX WINNERS

2019 Martin Fuchs (SUI), Clooney 51

2018 Marcus Ehning (GER), Pret A Tout

2017 Kent Farrington (USA), Gazelle

2016 Pedro Veniss (BRA), Quabri de L’Isle

2015 Steve Guerdat (SUI), Nino des Buissonnets

2014 Scott Brash (GBR), Hello Sanctos

2013 Steve Guerdat (SUI), Nino des Buissonnets

2012 Edwina Tops-Alexander (AUS), Itôt du Château

2011 Alvaro de Miranda (BRA), AD Ashleigh Drossel Dan

2010 Kevin Staut (FRA), Silvana*HDC

2008 Eric Lamaze (CAN), Hickstead

2007 Ludger Beerbaum (GER), All Inclusive NRW

2006 Steve Guerdat (SUI), Jalisca Solier

2005 Thomas Frühmann (AUT), The Sixth Sense

2004 Rodrigo Pessoa (BRA), Baloubet du Rouet

2003 Thomas Velin (DAN), Equest Carnute

ROLEX IJRC TOP 10 FINAL WINNERS



2019 Kent Farrington (SUI), Austria 2 (Geneva)

2018 Steve Guerdat (SUI), Alamo, (Geneva)

2017 Kevin Staut (FRA), Rêveur de Hurtebise* HDC, (Geneva)

2016 Eric Lamaze (CAN), Fine Lady 5, (Geneva)

2015 Kent Farrington (USA), Voyeur, (Geneva)

2014 Scott Brash (GBR), Hello Sanctos, (Geneva)

2013 Daniel Deusser (GER), Evita van de Veldbalie, (Stockholm)

2012 Christian Ahlmann (GER), Taloubet Z, (Geneva)

2011 Billy Twomey (IRL), Tinka’s Serenade, (Paris)

2010 Steve Guerdat (SUI), Jalisca Solier, (Geneva)

2009 Marcus Ehning (GER), Plot Blue, (Paris)

2008 Michel Robert (FRA), Kellemoi de Pepita, (Brussels)

2007 Jessica Kürten (IRL), Castle Forbes Libertina, (Geneva)

2006 Meredith Michaels-Beerbaum (GER), Shutterfly, (Geneva)

2005 Rodrigo Pessoa (BRA), Baloubet du Rouet, (Geneva)

2004 Meredith Michaels-Beerbaum (GER), Shutterfly, (Geneva)

2003 Rodrigo Pessoa (BRA), Baloubet du Rouet, (Geneva)

Lista de Participantes AQUI