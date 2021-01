Centro Equestre Vilamoura premiado com “Award Excellence” pela Horse Republic 12 Janeiro, 2021 7:04

O Centro Equestre de Vilamoura foi agraciado com o nível de “Award Excellence” pela publicação “Horse Republic”, distinção atribuída, em 2020, pela qualidade da organização de concursos hípicos internacionais.

O Centro Equestre de Vilamoura foi um dos 10 organizadores de provas hípicas internacionais que recebeu a distinção de “Award Excellence”’ num total de mais de 4.000 competidores que ao longo de 2020, organizaram concursos equestres em várias partes do globo.

“A atribuição do grau de Award Excellence, perante uma concorrência muito forte de países com muita tradição na organização de eventos hípicos internacionais, é um prémio para o nosso centro hípico mas também para Vilamoura e para o Algarve pela logística que envolve e pela presença dos melhores cavaleiros e cavalos do mundo”, disse António Moura, coordenador do Centro Equestre de Vilamoura.

“A Horse Republic teve em conta na sua análise o fato do Centro Equestre de Vilamoura ter cumprido os controlos sanitários exigidos pelas autoridades nacionais e internacionais, apoiados na mais moderna tecnologia para este tipo de situações”, adiantou.

Ainda recentemente, entre outubro e novembro, decorreram, no complexo hípico de Vilamoura, provas qualificativas para os próximos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, encontro que reuniu no Algarve os principais nomes do desporto hípico mundial, como Marta Ortega, Athina Onassis, Cayetano Martinez de Irujo e Jessica Springsteen.

Ao longo destes dois meses, participaram nas várias provas 350 dos melhores cavaleiros do mundo oriundos de 40 países e mais de 1.200 cavalos avaliados em milhões de euros, num total de 2.000 pessoas entre treinadores, tratadores, serviços associados e acompanhantes.