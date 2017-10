CEIA Torneio de Outono: Hugo Carvalho vence Grande Prémio 23 Outubro, 2017 20:14

Realizou-se na pista indoor do CEIA nos dias 20, 21 e 22 de Outubro o 2º Concurso de Saltos Nacional A/C do Torneio de Outono, que decorre entre 13 de Outubro e 17 de Dezembro no Centro Equestre Internacional de Alfeizerão. Patrocinado pelo Restaurante Pinóquio, este torneio é constituído por, 7 CSN A/C (13 a 15, 20 a 22 e 27 a 29 de Outubro; 10 a 12, 17 a 19 e 24 a 26 de Novembro; 8 a 10 Dezembro) e um CSI 1* de 15 a 17 de Dezembro, num total de 24 dias de provas.

Hugo Carvalho montando Extraordiner venceu (39,21s) este domingo o Grande Prémio (1,45m) à frente de Ivo Carvalho com Fandango C (42,89s) e de Filipe Pereira com Volgann du Guejoubert que penalizou 4 pontos na primeira mão. Dos 7 conjuntos que participaram, apenas 2 terminaram o desempate com zero pontos.

Hugo Carvalho, desta vez com Tsar d’Audouville também se classificou em quarto lugar com 67,65seg e 4 pontos. Em quinto, ficou o conjunto Hugo Cardoso Tavares/ Taittingter de Altube com 68,92seg e 8 pontos na primeira fase.

A prova de 1,30m abriu a pista no primeiro dia de concurso. Hugo Cardoso Tavares/ Concorde da Anobra venceram a prova com 60,53seg e zero pontos. No domingo foi a vez de Hugo Carvalho com Ceasar a vencer a prova com 25,96seg e zero pontos na segunda fase. Na prova de 1,35m de sábado, a vitória foi para Gonçalo Ribeiro Pinto na sela de Alcatraz, com 35,46seg e zero pontos na barrage.

Na prova de 1.20m de sexta-feira, com dificuldades Progressivas com Joker, Hugo Carvalho com Gaucho WH classificou-se em primeiro lugar com 54,34seg e 65pontos. Tanto no sábado como no domingo foi o conjunto Nuno Pereira Martins/ Ateu a vencer esta categoria com 26,90seg e zero pontos no desempate no primeiro dia e 24,82seg e zero pontos na segunda fase na prova de domingo.

O conjunto Hugo Carvalho/ Ceasar venceram a prova de 1,10m do primeiro dia de concurso. No sábado foi a vez do conjunto Gonçalo Ribeiro Pinto/ Cayenne Equigenne a vencer a prova. Nuno Pereira Martins na sela de Ateu fez o melhor tempo na prova de domingo.

O conjunto Antonio Reis/ Usdi des Linieres foi o vencedor da prova de 1,00m dos três dias de concurso.

A competição foi liderada pelo Coronel António Lopes Mateus e as pistas estiveram a cargo da chefe de pista, Lúcia Cabrita.

O Júri de terreno foi liderado por Teresa Pires Miranda e João Miguel Palla e António Godinho de Carvalho completaram a equipa. Nuno Montefalco foi o comissário chefe e Diana Vieira a comissária adjunta.

É já no próximo fim-de-semana que o CEIA recebe o 3º concurso do Torneio de Outono para um Concurso Nacional de Saltos A/C.

Resultados completos AQUI