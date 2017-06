CDI4* Roosendaal: Daniel Pinto soma e segue na Holanda 4 Junho, 2017 18:22

O cavaleiro olímpico português Daniel Pinto conquistou este sábado o primeiro lugar do pódio com o Português de Desporto Santurion de Massa no Grande Prémio Freestyle do CDI4* de Roosendaal com a excelente média de 76,225%. As holandesas Thamar Zweistra com Hexagon’s Double Dutch e Jeannette Haazen com Dabanos D’04, ocuparam o segundo e terceiro lugares com 74,775% e 73,875%.

Depois dos excelentes resultados conseguidos no CDI5* de Munique no passado fim-de-semana, Daniel Pinto e Santurion de Massa que haviam ficado classificados em quarto lugar no Grande Prémio em Roosendaal na passada quinta-feira (71,620%), após quatro vitórias esta época, mantém-se em muito boa forma.

Ricardo Ramalho com Despinio que ficou em 23º no Grande Prémio (65,620%) neste internacional, na sexta-feira alcançou a nona posição no Grande Prémio Especial com a média final de 65,725%.

Edward Gal, a jogar em casa, foi o vencedor do Grande Prémio e Grande Prémio Especial com o debutante Glock’s Zonik conseguindo as médias de 75,780% e 76,335%, respectivamente.

Resultados – G.P. Freestyle

Resultados – G.P. Especial

Resultados – Grande Prémio