CDI4* Madrid: Lusitanos destacam-se no Grande Prémio 22 Outubro, 2021

Na segunda jornada do CDI de Madrid esta sexta-feira (22), dos 18 cavalos que alinharam no Grande Prémio, 6 eram lusitanos e 4 ficaram entre os primeiros classificados, Ebano (Quo-Vadis x Zarca por Riopele), Eleito Plus (Peralta Pinha x Sinfonia por Náutico), Gasoso (Soberano x Joca por Coral) e Craque das Figueiras (Quixote x Pipoca por Invulgar), conseguindo os seguintes resultados:

Ebano montado pelo espanhol Claudio Castilla Ruiz subiu ao 2º lugar do pódio conseguindo a média final de 69,696%.

Eleito Plus, montado pela jovem brasileira Giovanna Prado Pass terminou na 8ª posição (65,196%).

Gasoso, com o espanhol Jonathan Bautista Valderas ficou classificado em 10º (64,739%) e

Craque das Figueiras com Gonçalo Carvalho, terminou na 11ª posição (64,674%).

O francês Jean Phillipe Siat com a égua Hanoveriana Lovesong venceu o Grande Prémio com a média final de 70,739%.

A jornada começou com a final para cavalos de 5 anos que foi ganha pelo belga Jozef Coenegrachts com Quapuccina van de Nethe (85,600%).

Seguiu-se a Intermediária A, que colocou no primeiro lugar do pódio o cavaleiro português, Vasco Mira Godinho com Irânico (Rubi AR x Sisuda por Hostil) conseguiu 71,294% neste seu segundo internacional. Gonçalo Carvalho com Epico das Figueiras (Viheste AR x Upa-Upa por Principe) alcançou a quarta posição (66,265%) nesta reprise.

No Prix St George, o triunfo pertenceu ao espanhol Claudio Castille Ruiz com o Lusitano Hi-Rico do Sobral (Rico x Zurita por Oriente), pontuou 68,382%.

Na final para cavalos de 6 Anos, brilhante resultado do debutante Lizarran (Zaire x Vexa por Xaquiro), montado por Carlos Morgado Ferreira que foi 2º classificado com 75,400%.

