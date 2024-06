CDI4 Le Mans: Maria Caetano e Hit Plus conquistam o GP Freestyle com 74,575%

Em contagem decrescente para os Jogos Olímpicos de Paris, faltando apenas 52 dias, a olímpica portuguesa Maria Caetano e o garanhão PSH Hit Plus (Dressage Plus) conquistaram na última sexta-feira o Grande Prémio Freestyle do CDI4* Le Mans (França) com a média final de 74,575%. Esta foi a quinta vitória do conjunto este ano.

A belga Alexa Fairchild, com o Lusitano Mala Skala’s Hermes, ficou em segundo lugar com 72,685%, enquanto Julio Loor, do Equador, com Jewel’s Goldstrike, terminou em terceiro com 72,665%.

Em Le Mans, Maria Caetano, que ocupa a 35ª posição no ranking mundial da Federação Equestre Internacional, já havia sido a segunda classificada no Grande Prémio, com uma pontuação de 71,391%.

Resultados completos AQUI