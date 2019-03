CDI4* Dortmund: Maria Caetano Couceiro partilha pódio com olímpicas 11 Março, 2019 9:53

A cavaleira portuguesa Maria Caetano Couceiro partilhou este sábado, o pódio com as campeãs olímpicas alemãs, Isabell Werth e Ingrid Klimke em Dortmund (Alemanha).

Montando o Lusitano Coroado AR (x Rubi AR), Maria Caetano Couceiro com uma coreografia bem ritmada, conquistou o terceiro lugar do pódio no Grande Prémio Freestyle pontuando 72,085% no CDI4* de Dortmund, numa reprise ganha pela campeã do mundo, Isabell Werth com o Hanoveriano Don Johnson FRH de 18 anos, que obteve 81,595%. Ingrid Klimke, sua compatriota e também medalha de ouro por equipas, ocupou o segundo lugar com Franziskus 15 (72,805%).

Isabell Werth venceu também o Grande Prémio e Grande Prémio Especial com Emilio 107.

Resultados – Grande Prémio Freestyle

Resultados completos AQUI