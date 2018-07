CDI4* Aachen: Isabell Werth e Bella Rosa vencem o Grande Prémio 19 Julho, 2018 7:47

As cavaleiras alemãs dominaram o pódio do Grande Prémio do CDI4* de Aachen, pertencendo o triunfo a Isabell Werth (ALE) com a égua Westfalian Bella Rosa, de 14 anos, alcançando a média final de 77,587%. Para Bella Rosa, esta é a segunda competição, após uma ausência de três anos e meio por lesão, nos JEM da Normandia 2014. Dorothee Schneider, foi segunda classificada com o cavalo Hanoveriano Summertime (75,652%) enquanto Jessica von Bredow-Werndl com a égua Zaire-E ocupou o terceiro lugar (72,609%). Fabienne Müller-Lütkemeier e Fabregaz na quarta posição com 71,935%.

Sendo O CDIO de Aachen, um dos últimos eventos qualificativos para os Jogos Equestres Mundiais 2018, este Grande Prémio era importante para alguns dos cavaleiros alcançarem um resultado que lhes permitisse o apuramento. Porém, alguns cavalos de topo, como Weihegold, Cosmo e Desperados não participaram nesta prova e três cavalos não passaram na inspecção veterinária: Delaunay de Patrik Kittel, Tiamo de Jorinde Verwimp e Rafaello va Bene de Anne Mengia Aerne Caliezi. Quanto ao Lusitano Coroado, o cavalo sofreu uma lesão no campo de aquecimento, optando Maria Caetano Couceiro por não participar no Grande Prémio, salvaguardando assim, o bem-estar do cavalo.

Seis equipas vão disputar a Taça das Nações (CDIO) esta quinta-feira. O olímpico português, Daniel Pinto e Santurion de Massa, estão inscritos no Grande Premio (CDIO) (28º da OE).

