CDI3*Jerez: João Victor Oliva alcança a melhor marca no Grande Prémio

A jornada inaugural do CDI3* de Jerez, terminou com o triunfo do brasileiro João Victor Oliva no Grande Prémio montando o garanhão Lusitano «Escorial Horsecampline», melhorando a sua melhor marca (72,696%) com este cavalo.

A francesa Morgan Barbançon foi segunda classificada com «Sir Donnerhall II Old» com uma média de 72,694% e Vasco Mira Godinho com «Garrett» completou o pódio com 72,674%.

No Grande Prémio onde participaram 34 conjuntos, tornava-se por isso difícil prever o vencedor. Curiosamente é gritante a disparidade das notas atribuídas pelos juízes a partir do terceiro classificado.

Este domingo e de novo no horário da tarde, realiza-se o Grande Prémio Freestyle do CDI3*.

