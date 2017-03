CDI3* Valencia: Duarte Nogueira em sexto lugar no Grande Prémio 4 Março, 2017 9:50

O cavaleiro português Duarte Nogueira estreou-se esta sexta-feira com o Lusitano Beirão AR (x Rubi AR) conquistando o 6º lugar no seu primeiro Grande Prémio de três estrelas com a média final de 66,96%. Um bom resultado para Beirão nesta sua estreia em Valencia, Espanha. O conjunto vai disputar o Grande Prémio Especial este sábado.

Os franceses dominaram o pódio do Grande Prémio, vencendo Nicole Favereau com Ginsengue que conseguiu 69,88%. Marine Subileau ocupou a segunda posição com Talitie 68,82% e Pierre Volla com Badinda Altena foi terceiro classificado 68,80%.

O espanhol Juan António Jimenez Cobo com o Lusitano Zinco (x Ingrato) ficou classificado em 9º lugar (62,70%) e a cavaleira italiana Silvia Rizzo com o garanhão Lusitano Sal, terminou em 12º com a média final de 59,46%.

CDI3* Valencia – Grand Prix – 03 March 2017

1° Nicole Favereau (France) – Ginsengue – 69.88%

2° Marine Subileau (France) – Talitie – 68.82%

3° Pierre Volla (France) – Badinda Altena – 68.8%

4° Juan Antonio Jimenez Cobo (Spain) – Sunny Boy – 67.98%

5° Anna Louise Ross (Great Britain) – Wydny – 67.46%

6° Duarte Nogueira (Portugal) – Beirão – 66.96%

7° Cristobal Belmonte Roldán (Spain) – Diavolo Ii De Laubry – 65.8%

8° Marine Subileau (France) – Osado 04 – 65.74%

9° Juan Antonio Jimenez Cobo (Spain) – Zinco (Esp) – 62.7%

10° Ismail Jilaoui (Morocco) – What A Feeling – 61.36%

11° Anna Dyachenko (Ukraine) – Gulliver – 60.28%

12° Silvia Rizzo (Italy) – Sal – 59.46%

Resultados – G.P.