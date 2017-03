CDI3* Valência: Bom início de época de Maria Caetano Couceiro 13 Março, 2017 11:09

Foi um excelente início de época para a cavaleira portuguesa Maria Caetano Couceiro. Neste fim-de-semana, Maria arrecadou para o seu currículo desportivo, nada mais do que três pódios no CDI3* de Valência (Espanha).

Maria actualmente entre os 100 melhores do ranking mundial de Dressage FEI (90ª), montando os cavalos Fenix de Tineo (Rubi AR X Aolga AR por Oheide AR) e Coroado AR (Rubi AR X Luxelia AR por Xaquiro CI), ambos propriedade do criador espanhol Juan Manuel Cordeiro Rodrigues, obteve uma brilhante prestação. O jovem Fenix de Tineo, de 7 anos, debutou em provas internacionais, conquistando a 2ª posição, na Intermediária I, com a excelente média de 70,447%. Com o Coroado AR, Maria bateu a sua marca pessoal, conseguida no ano transacto (70,340%), e alcançou ainda o 3º lugar do pódio no Grande Prémio com a excelente nota de 71,400%.



No domingo, Maria fechou a sua participação com chave de ouro neste internacional, montando o Coroado AR, e arrebatando um brilhante 2º lugar, com a excelente média de 75,250%.

O Coroado AR, actualmente com 10 anos, dá sinais e começa a evidenciar grande maturidade e aptidão para os exercícios de Grande Prémio.

Resultados

CDI3* Valência – Espanha

Prix St. George

1º. Matthias Rath – Foundation – 75.526% (GER)

2º. Enrique Brewah Granados – Ellington – 67.789 (ESP)

3º. Matthias Rath – Sir Picardi – 66.974 (GER)

4º. Bronte Watson – Cleverboy – 66.711 (GBR)

5º. Maria Caetano Couceiro – Fenix do Tineo – 66.395 (POR)

6º. Annabelle Collins – Joyere VG – 66.158 (BER)

7º. Linda Swande – Coco – 64.553 (SUE)

8º. Ariana de Pfaff Ganduxer – Handsome – 64.158 (ESP)

9º. Pierra Volla – Jynx’s Back Astola – 65.053 (FRA)

10º. Tomas Caudet Prats – Fancy Boy – 62.763 (ESP)

Intermediária I

1º. Matthias Rath – Foundation – 76.053 (GER)

2º. Maria Caetano Couceiro – Fenix do Tineo – 70.447 (POR)

3º. Matthias Rath – Sir Picardi – 70.237 (GER)

4º. Annabelle Collins – Joyero VG – 69.500 (BER)

5º. Enrique Brewah Granados – Ellington – 68.947 (ESP)

6º. Bronte Watson – Cleverboy – 68.211 (GBR)

7º. Tomas Caudet Prats – Fancy Boy – 68.053 (ESP)

8º. Ariana de Pfaff – Handsome – 66.000 (ESP)

9º. Linda Swande – Coco – 64.605 (SUE)

10º. Mario Picazo Moya – Hebreo de Ymas – 61.289 (ESP)

Grande Prémio

1º. Sönke Rothenberger – Cosmo – 78.940 (GER)

2º. Sönke Rothenberger – Favourit – 71.900 (GER)

3º. Maria Caetano – Coroado – 71.400 (POR)

4º. Pierre Volla – Badinda Altena – 69.840 (FRA)

5º. Agusti Elias – Altaneiro – 69.580 (ESP)

6º. Jordi Domingo – Statesman – 69.520 (ESP)

7º. Anna Ross – Wydny – 68.180 (GBR)

8º. Jose Manuel Lucena – Wolk – 65.660 (ESP)

9º. Sandra Pena Aguilar – Sabbatik Rubi – 65.300 (ESP)

10º. Rafael Segui Sintes – Dubai King – 65.180 (ESP)

Grande Prémio Freestyle

1º. Sonke Rothenberger – Favourit – 77.800 (GER)

2º. Maria Caetano Couceiro – Coroado – 75.250 (POR)

3º. Alejandro Asencio Mendez – Dalio IX – 70.525 (ESP)

Resultados completos