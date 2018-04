CDI3* Segóvia: Lusitanos brilham em Espanha

Com as brilhantes prestações dos cavalos Lusitanos nas várias provas do CDI3* que decorreram no Centro Ecuestre de Castilla y Leon em Espanha este fim-de-semana, as atenções voltam a recair sobre as qualidades e aptidões inatas dos nossos cavalos, uma raça competitiva e ganhadora na disciplina de Dressage.

Nas provas do Big Tour, nomeadamente no Grande Prémio Especial, quatro cavalos lusitanos ocuparam os primeiros lugares entre 10 participantes:

1º Juan Antonio Jimenez – Euclides MOR – 70,234 (Espanha)

2º Vasco Mira Godinho – Bariloche – 67,957 (Portugal)

3º Anne Sophie Serre – Vistoso de Massa – 67,894 (França)

4º Miguel Ralão Duarte – Distúrbio – 66,957 (Portugal)

Resultados – G.P.Especial

No Grande Prémio, ganho pela olímpica espanhola Beatriz Ferrer-Salat com o Westfalian Delgado (75,370%), Claudio Castilla Ruiz (ESP) com o Lusitano Alcaide conquistou o 2º lugar (69,326%) enquanto o seu compatriota José Garcia Mena foi 3º com Benzi Landro (68,957%). Vasco Mira Godinho registou o melhor resultado nacional com o Lusitano Bariloche ao alcançar o 4º lugar (68,717%) entre 23 participantes. Miguel Ralão Duarte terminou em 7º com Distúrbio (67,761%) e Anne Sophie Serre e o garanhão PSL Vistoso de Massa em 8º lugar (67,326%).

Nas provas do Small e Medium Tours, os Lusitanos Fenix de Tineo e Flamenco ambos montados por Maria Caetano Couceiro destacaram-se ao conquistarem lugares no pódio.

Nas provas Children, Preliminar e Team a jovem portuguesa Maria da Graça Abecassis com Divagante do Pilar ficou classificada em 7º lugar com as pontuações 66,090%, 63,526% e na reprise Individual terminou em 8º com 58,393%.

Beatriz Ferrer-Salat e Delgado venceram o Grande Prémio Freestyle com a média final de 78,900%. O seu compatriota José Mena com Benzi Landro em 2º lugar (74,900%) enquanto a italiana Nausicaa Maroni e Embajador ocuparam o 3º lugar do pódio (68,075%).

Resultados completos AQUI