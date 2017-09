CDI3* Lisboa: Rodrigo Torres no pódio do Grande Prémio Especial 30 Setembro, 2017 9:12

O cavaleiro português Rodrigo Moura Torres com o Lusitano Califa II (x Rajá) conquistou o primeiro lugar do pódio no Grande Prémio Especial com a média de 68,980% na segunda jornada do CDI3* em curso na Sociedade Hípica Portuguesa. Este conjunto com apenas três participações internacionais (Lisboa, Jerez e Abrantes) alcançou assim a sua primeira vitória num Grande Prémio Especial, que foi disputado por 5 conjuntos.

Maria Caetano foi segunda classificada com Coroado (x Rubi) tendo conseguido 67,820% e em terceiro ficou Ricardo Ramalho com o Hanoveriano Despinio com 67,760%. Seguiram-se Manuel Borba Veiga com Ben-Hur da Broa em 4º lugar (66,500%) e Duarte Nogueira em 5º com o Lusitano Beirão (x Rubi) que obteve 66,480%.

Maria Caetano com Biso das Lezírias repetiu o triunfo da jornada anterior e venceu a reprise Intermediária B com a média de 71,200%. Daniel Pinto foi segundo classificado com Esquadra (66,260%).

No Prix St. Georges, Maria Caetano brilhou com o Lusitano Fénix de Tineo (x Rubi) conseguindo 71,060%. João Torrão (Por) foi segundo classificado com Equador (x Quo-Vadis) tendo obtido 68,340% e em terceiro ficou classificado Nuno Chaves de Almeida (Por) com a debutante CP El Romana Plus (x Ruben Cortes) e avaliado com 67,060%. Maria Pais Amaral em quarto lugar com o Lusitano Fidalgo (66,220%).

Martim Meneres e Equador (x Peralta) foram os vencedores da reprise Young Riders Team (69,920%) e nos Juniores Team, ganhou Sebastião Lucas Lopes com o Lusitano Arrogante (x Rico) com 67,880%.

O CDI termina este domingo com as provas livres com música, nos vários graus.

A entrada é livre.

Resultados – 2ª jornada – 29/9 AQUI