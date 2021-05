CDI3* Las Cadenas: Cavalos Lusitanos arrasam em Madrid 12 Maio, 2021 12:02

O PSL Euclides Mor montado pelo espanhol Juan Antonio Jiménez Cobo brilhou na jornada de domingo do CDI3* Las Cadenas, ao conquistar o ouro no G.P. Freestyle com a média de 76,800%, batendo o seu recorde pessoal. Este PSL filho de Riopele, não defraudou as espectativas no Grande Prémio subindo ao terceiro lugar do pódio (72,978%).

Também no Grande Prémio, Claudio Castilla Ruiz com Alcaide (Lobito x Paloma por Novilheiro) ausente do rectangulo desde Novembro de 2019, conquistou a prata com 73.978%, enquanto com o PSL Ebano (Quo-Vadis) conseguiu a 6ª posição nesta prova (70,457%) e no GP Especial ficou em quinto com 71,362%.

Augusti Lara com Altaneiro (Altivo) conseguiu a décima posição no Grande Prémio (68,956%) numa prova que contou com a participação de 29 conjuntos.

Resultados que reforçam mais uma vez o grande potencial do cavalo Lusitano na disciplina de Dressage.