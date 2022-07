CDI3* Grote-Brogel: Hugo Pereira no pódio na Bélgica

Um fim-de-semana recheado de conquistas para o cavaleiro português Hugo Pereira com o Lusitano Falsário.

O CDI de Grote-Brogel, Bélgica, que decorreu entre 30 de Junho e 3 de Julho, teve como vencedor no G.P. Especial Hugo Pereira com Falsário (Apolo LS x Zirconia LZ por Hábil) propriedade de José Francisco Brito Eusébio que alcançou a média final de 71,617%. No Grande Prémio na sexta-feira, este conjunto subiu ao segundo lugar do pódio com 70,674%.

Filipe Canelas Pinto com Fortuna 424, ficou classificado na 5ª posição no Grande Prémio (67,804%) e no G.P. Especial terminou na 7ª (65,638%).

O jovem Francisco Vilanova com Sir Saburo que alinhou no CDIU25 na sexta-feira, na Intermediária II , terminou em 11º lugar (64,235%) e no G.P. no sábado, alcançou o 8º lugar com a média final de 65,359%.

Resultados completos AQUI