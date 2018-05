CDI3* Estoril: Recorde de Participantes no Internacional de Dressage 10 Maio, 2018 9:26

No período de 18 a 20 de Maio, o Centro Hípico da Costa do Estoril com o apoio da Federação Equestre Portuguesa e da Dressage First, vai receber o seu primeiro CDI3* CDIYH, CDIU25, CDIY, CDIJ, CDIP, CDICh, CDIAm e CPEDI3*, que vai reunir cerca de 56 conjuntos de 10 nacionalidades.

Ao longo das 3 jornadas, vão participar cavaleiros de França, Cuba, República Checa, Marrocos, Espanha, Dinamarca, Brasil, Tailândia, Itália e de Portugal, sendo maioritária a participação portuguesa. Este evento será um dos mais importantes de 2018 (é o mais importante dos últimos 5 anos) a nível de competição de Dressage internacional, e coloca o Estoril mais uma vez, como uma referência no mundo desta disciplina.

O júri será composto por Carlos Lopes (POR)4* (presidente), Kathy Amos-Jacob (FRA)4*, Alison King (HKG)4*, Fouad Hamoud (ALG)4*, Freddy Leyman (BEL)4* e Leif Tornblad (DEN) 5*.

A inspecção veterinária terá lugar na quinta-feira (17) a partir das 14h30 no picadeiro coberto.

Este evento conta ainda com o patrocínio da FEP, e prémios das empresas O Mundo da Equitação, HKM Sport Equipment, Equitheme, Horsefire & Equishop Online Portugal, Intacol, Best Ability, Câmara Municipal de Cascais e Pointing TheWay.

Será também sorteado um prémio especial entre os participantes (CDI3* e CPEDI3*) com pontuação mínima de 64%, nos dias 18 e 19 de Maio – 7 dias de alojamento na Ilha do Sal numa vivenda de sonho com vista mar, com capacidade para 4 pessoas. Condição obrigatória, o vencedor deve estar presente no momento do sorteio durante o jantar de 19 de Maio.