CDI-W Mechelen: Van Liere triunfa enquanto Verboomen e Zonik Plus roubam a cena (VÍDEO)

Foi uma celebração holandesa-belga a última etapa qualificativa da Taça do Mundo de Dressage FEI™ do ano, em Mechelen (Bélgica). No final, a holandesa Dinja van Liere saiu vitoriosa no Grande Prémio Freestyle este domingo, montando Hermès, o cavalo que lhe garantiu o quarto lugar nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Apesar de ainda não estarem na sua melhor forma olímpica, a pontuação de 83,240% foi suficiente para assegurar a vitória.

Uma estrela em ascensão: Verboomen e Zonik Plus

Embora Van Liere tenha conquistado o topo do pódio, a verdadeira sensação em Mechelen foi o belga Justin Verboomen com Zonik Plus. Competindo em apenas no segundo Grande Prémio internacional e estreando na Taça do Mundo, a dupla impressionou ao vencer o Grande Prémio no sábado. No domingo, alcançaram a notável pontuação de 81,730% no Grande Prémio Freestyle, assegurando o segundo lugar.

Verboomen descobriu Zonik Plus (criador Dressage Plus 🇵🇹) nascido e criado em Portugal quando o cavalo tinha apenas dois anos e meio. Este garanhão já possui conquistas impressionantes, incluindo o sexto lugar na final para cavalos de seis anos no Campeonato do Mundo de Cavalos Novos da FEI WBFSH Longines.

Refletindo sobre a sua jornada com o talentoso garanhão, Verboomen afirmou: “Tem sido uma jornada incrível, e os melhores anos do cavalo estão ainda por vir. É um cavalo muito generoso, cheio de coragem e sempre de bom humor.”

Para completar a celebração belga, Larissa Pauluis garantiu o terceiro lugar com o olímpico Flambeau, alcançando uma pontuação de 79,920%.

