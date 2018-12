CDI-W Mechelen: Maria Caetano Couceiro consegue resultado “histórico” na Bélgica (VÍDEO) 29 Dezembro, 2018 20:42

Maria Caetano Couceiro montando o Lusitano Coroado AR de 11 anos, tornou-se no primeiro conjunto português a conseguir ultrapassar a barreira dos 80% num Grande Prémio Freestyle (CDI-W). A pontuação conseguida por este conjunto em Mechelen neste sábado (80,160%), correspondente ao 3º lugar na classificação global, pode considerar-se “histórica” e elevou Maria de 32 anos, ao 3º lugar provisório no Ranking FEI da Taça do Mundo de Dressage com 59 pontos.

O olímpico holandês Hans Peter Minderhoud de 45 anos, venceu esta sétima etapa da FEI Taça do Mundo de Dressage 2018/2019, da Liga da Europa Ocidental. Montando o garanhão Glock’s Dream Boy NOP de 10 anos, Minderhoud conseguiu 83,665%. A alemã Helen Langehanenberg de 36 anos, foi segunda classificado com Damsey FRH (82,880%).

Faltam apenas 3 qualificativas para a final, a próxima etapa realiza-se em casa para Minderhoud, nomeadamente em Amesterdão, no final de Janeiro.

