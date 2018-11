CDI-W Estugarda: Victoria de Isabell Werth em casa (VÍDEO)

Estugarda foi: “… o seu último concurso antes de Bella Rose se lesionar há quatro anos. Portanto regressar a Estugarda e vencer é algo muito especial”, frisou a campeã do mundo em Tryon, Isabell Werth.

Isabell Werth brilhou com a égua Westfalian Bella Rose, de 14 anos, ao conquistar neste sábado o Grande Prémio Freestyle da terceira etapa da Taça do Mundo. O conjunto alcançou a média final de 85,660%, relegando para o segundo e terceiro lugares as suas compatriotas, Dorothee Schneider e Helen Langehanenberg. Schneider e Sammy Davis Jr terminaram com a média de 81,840%, enquanto Langehanenberg completou o pódio com Damsey FRH (81,470%).

Resultados AQUI