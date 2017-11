CDI-W Estugarda: Daniel Pinto sobe para o 14º lugar do Ranking da Taça do Mundo (VÍDEO) 20 Novembro, 2017 17:35

O olímpico português Daniel Pinto (Santurion de Massa) conquistou o 9º lugar no Grande Prémio Freestyle da 3ª etapa da Taça do Mundo de Dressage no CDI-W de Estugarda (ALE) este fim-de-semana com a média final de 75,120%. Após esta classificação Daniel subiu 24 posições no ranking e ocupa actualmente o 14º lugar (17 pontos) do referido ranking. Apenas os 9 melhores cavaleiros deste ranking (Liga da Europa Ocidental) ficam apurados para a final da Taça do Mundo a decorrer em Abril em Paris.

Apesar da nota do conjunto no Grande Prémio (69,960%) ter sido inferior em relação a etapa de Lyon (72,780%), o grau de dificuldade em Estugarda foi bastante superior, com as cavaleiras olímpicas da casa a dominarem o pódio tanto no Grande Prémio Freestyle como no Grande Prémio.

Isabell Werth (ALE) e Weihegold somaram o segundo triunfo em Estugarda, conseguindo no Grande Prémio Freestyle a média final de 87,575%, seguida de Dorothee Schneider (ALE) com Sammy Davis Jr. (82,805%). Helen Langehanenberg (ALE) foi terceira classificada com Damsey FRH (79,615%).

A próxima qualificativa disputa-se entre 6 e 10 de Dezembro, em Salzburgo, Áustria.



Resultados – Grande Prémio Freestyle AQUI

Resultados – Grande Prémio

Ranking AQUI



Vídeo – Grande Prémio Freestyle