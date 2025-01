CDI-W Amsterdão: Charlotte Fry lidera o sucesso britânico com Glamourdale em Amsterdão (VÍDEO)

Suspiros de admiração preencheram a apresentação do Grande Prémio Freestyle de Charlotte Fry e Glamourdale no sábado. Com uma pontuação próxima de 90%, Fry garantiu de forma convincente a vitória na altamente competitiva etapa classificativa da FEI Dressage World Cup™ em Amsterdão (89,840%).

A compatriota de Fry, Becky Moody, também realizou uma performance impressionante com Jagerbomb, chegando perto de Fry com uma pontuação de 86,500%. Ao som de um medley dos Beatles, que trouxe sorrisos tanto ao público quanto aos juízes, Moody garantiu o segundo lugar.

A alemã Isabell Werth, que havia vencido as três etapas classificativas anteriores da FEI Dressage World Cup™ nesta temporada, viu a sequência de vitórias chegar ao fim. Isabell Werth ficou em terceiro lugar com DSP Quantaz, o cavalo que ela pretende competir na Final da FEI Dressage World Cup™ em Basel (SUI), com uma pontuação de 85,265%.

A próxima etapa classificativa da FEI Dressage World Cup™ será realizada em Neumünster (ALE) nos dias 15 e 16 de fevereiro.

