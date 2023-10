CDI Madrid: Cavaleiros portugueses brilham em Espanha

Mais um fim de semana desportivo marcado pelas boas prestações dos cavaleiros portugueses no internacional de Madrid.

Resultados promissores de Maria Caetano com o Lusitano, Horizonte, no Grande Prémio e no G.P. Especial (CDI3*), conquistando o primeiro lugar em ambas as provas com 73,891% e 75,043%. Estas prestações notáveis superaram as marcas anteriores estabelecidas com este cavalo.

Ricardo Reis, com Lord das Faias, também teve um desempenho interessante, alcançando o terceiro lugar no Grande Prémio e a quinta posição no G.P. Especial.

No Grande Prémio Taça do Rei (CDI4*), conquistado pela cavaleira olímpica espanhola, Beatriz Ferrer Salat com o cavalo KWPN Elegance (73,152%), Maria Caetano e Hit Plus asseguraram o segundo lugar na classificação geral, pontuando 72,609%. Além disso, Jeannette Jenny e Damasco conquistaram a oitava posição nesta reprise com a pontuação de 68,435%.

Hoje, domingo (22), a olímpica Maria Caetano, mostrou-se novamente imbatível no Grande Prémio Freestyle (CDI4*), ao conquistar o primeiro lugar do pódio com 77,575%. A espanhola Beatriz Ferrer-Salat com Elegance ficou em segundo lugar, com a pontuação final de 77,065% e José Garcia Mena, montando Sorento 15, assegurou o terceiro lugar com 76,565%. Juan Antonio Jimenez Cobo e o Lusitano Euclides terminaram em quarto lugar com a pontuação de 75,870%.



A Taça do Rei foi conquistada pela espanhola Beatriz Ferreira Salat, montando o castrado KWPN Elegance, com um total de 150,271 pontos. Maria Caetano, com Hit Plus, garantiu o segundo lugar na classificação, pontuando um total de 150,184. O cavaleiro olímpico espanhol Juan Antonio Jimenez Cobo, em parceria com Euclides, conquistou a terceira posição, acumulando 147,761 pontos.

