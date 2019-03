Belga Karin Donckers venceu o CCI4* da Barroca d’Alva 13 Março, 2019 14:07

Mais do mesmo para a olímpica Karin Donckers, vencedora do CCI**** Long que decorreu na Barroca d’Alva entre 6 e 10 de Março.

Em 2018 este conjunto venceu o CIC*** Le Pouget, ficou classificado em 17º individual nos JEM Tyron e em 17º individual no Campeonato da Europa em 2017, além de outros resultados expressivos.

Montando o cavalo belga Fletcha Van’t Verahof, de 14 anos, Karin ficou em primeiro no ensino, com 26,7 pontos, no Cross penalizou apenas 1,6 pontos por excesso tempo e nos saltos em pista penalizou também, 1,2 pontos por excesso de tempo tendo terminado com 29,5 pontos acumulados. Os britânicos, Harry Mutch com HD Bronze e Emma Hyslop-Webb com Waldo III ocuparam o segundo e terceiro lugar do pódio. Dos 15 conjuntos que alinharam, oito optaram por retirar ou foram eliminados.

CCI3* Long

No CCI3* (Long) que foi muito disputado, venceu o brasileiro Marcelo Tosi com Starbucks que terminou com 30,5 pontos após conseguir 74,66% no ensino (25,3 pts) e 5,2 pontos por excesso de tempo no cross e zero nos saltos. A britânica, Lauren Mclusky foi segundo classificada com Carlchen (30,9 pts), enquanto o francês Maxime Livio com Vegas des Boursons ocupou o terceiro lugar (31,6pts).

O melhor cavaleiro nacional nesta prova, foi Anthony Lupi Hart com Tredstep Romeo que alcançou o 5º lugar entre 29 participantes (34,2pts).

CCI4* Short

Venceu o CCI4* (Short) o espanhol Francisco Gavino Gonzalez com Source de la Faye (47pts), seguido da francesa Barbara Sayous com Opposition Filmstar (48,9pts). O belga Joris Vanspringe ocupou o 3º lugar montando Imperial van de Holtakkers (51,5pts).

Resultados completos AQUI