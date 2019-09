Cavalos de corrida encontrados com crinas cortadas 20 Setembro, 2019 8:12

De acordo com a policia japonesa em Hokkaido, foram encontrados na quinta Versailles em Hidaka, dois cavalos campeões de corridas, com as crinas parcialmente cortadas.

Estes campeões de corrida, Taiki Shuttle, de 25 anos, entrou para o Hall of Fame da Japan Racing Association após vencer 11 das 13 corridas de Grau 1 (Yasuda Kinen), e Rose Kingdom, vencedor da prestigiosa Taça do Japão.

O gerente da quinta apresentou queixa na policia na passada segunda-feira. Takafumi Iwasaki de 27 anos, quando escovava as crinas dos dois cavalos na manhã de domingo, apercebeu-se que tinham sido cortados pedaços de crina de cerca de 8cm. A policia local acredita que o crime ocorreu no sábado (13) quando os cavalos pastavam no campo.

A quinta Versailles em Hidaka é um refugio para cavalos de corrida que passam à uma merecida reforma.