Cavaleiro de Resistência Equestre leva suspensão de 2 anos…

Um cavaleiro de resistência equestre na Arábia Saudita recebeu uma suspensão de dois anos e multa de 7.500 francos suíços depois do Tribunal da FEI descobrir que o atleta havia evadido a colheita de urina do seu cavalo para testes de drogas.

Mohammed Almalky, que montou «Sarem», no CEI2* de 120 km em Al Ula, Arábia Saudita, em 1 de Fevereiro de 2020, também foi condenado a pagar 2.000 francos suíços para as custas do processo judicial. «Sarem» foi selecionado para um teste de controle de doping durante o evento. O teste não ocorreu porque Almalky desapareceu com o cavalo, apesar de ter sido informado sobre a seleção para o teste.

Oficiais da FEI no evento denunciaram Almalky por supostamente evadir, recusar ou não se submeter a uma colheita de urina, o que é uma violação das regras antidoping equinas. Almalky não contestou o caso, apesar de lhe ter sido oferecida a oportunidade de o fazer pela FEI e pelo Tribunal.