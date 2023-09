Cavaleiro de elite perde medalha de bronze…

O cavaleiro de dressage, Andreas Helgstrand, perdeu a medalha de bronze que conquistou no Campeonato Nacional Dinamarquês 2023 devido ao tratamento veterinário dado ao cavalo na noite anterior.

Em 4 de junho, Andreas e o garanhão de nove anos, «Jovian», ficaram em terceiro lugar no Grande Prémio Freestyle do campeonato.

Porém, em 19 de setembro, o comité de apelação da Federação Equestre Dinamarquesa (DRF) decidiu que houve uma violação das regras da federação relacionadas com o tratamento veterinário. Na decisão publicada pela DRF em 20 de setembro, foi declarado que «Jovian» foi tratado por um veterinário para um caso leve de cólica no local do evento em 3 de junho, período durante o qual dois delegados técnicos passaram pelas boxes enquanto o veterinário examinava o cavalo.

Após o tratamento, o veterinário enviou um e-mail para a veterinária da DRF, Mette Uldahl, às 22h04 daquela noite, mas este não foi lido até a noite do dia seguinte. O documento afirmava que nenhuma ligação telefónica foi feita para a Sra. Uldahl, nem consultas ao delegado técnico, para aprovação do tratamento no sábado – ou antes do início do evento no domingo.

O veterinário complementou Mette Uldahl com informações adicionais sobre o tratamento em 5 de junho e afirmou que o cavalo havia recebido 500 ml de [eletrólito] duphalyte e 20 ml de [analgésico] traumeel por via oral por tubo”, diz a decisão, acrescentando que, numa hora, Jovian voltou a comer e “comportou-se normalmente” o resto da noite.

A reclamação, apresentada pela DRF, baseia-se no fato de ter havido uma violação das regras de doping da federação.

“Um cavalo foi medicado no local do evento sem a avaliação e permissão necessárias da veterinária da DRF”, diz o documento. A federação dinamarquesa decidiu retirar a Andreas Helgstrand (tetra campeão 2005-2008) a medalha de bronze e aplicar-lhe uma multa.