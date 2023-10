Campeonato de Cavalos Novos de Dressage 2023 – Alter do Chão

Decorreu entre 5 e 7 de Outubro na Coudelaria de Alter, o Campeonato de Cavalos Novos de Dressage 2023.

Os resultados ficaram assim ordenados:

Cavalos de 4 Anos – Mafalda Galiza Mendes com o castrado Hanoveriano «Belcanto Bh» (Benicio x Roberta HB) propriedade da Clinica Veterinária Dallas Lda, destacou-se ao conquistar a medalha de ouro com a excelente média final de 80,6% (75,000% + 86,200%). Miguel Ralão Duarte conquistou a prata com o garanhão belga «Ferrero» (Furstenball x Fairy) propriedade da BRD Unipessoal Lda. com 76,744% (71,548% + 82,000%) e Yoann Pinto com o garanhão «Dear Sir» (Dante’s Junior x La Franiata) propriedade da DP International Dressage recebeu o bronze com a média final de 75,352% (72,203% + 78,500%).

Resultados 4 Anos AQUI

Cavalos de 5 Anos – Medalha de ouro para o CP «Offshore» (Furstenball x Estampa) propriedade da Sociedade Agricola de Santa Joana montado por Gonçalo Carapau que alcançou a média final de 79,800% (79,200% + 80,400%). Mafalda Galiza Mendes com o garanhão KWPN «Nordwaard» (Zonik x Irish Waard) propriedade da RM Horses Trading BV, recebeu a prata com 78,75% (77,300% x 80,200%), enquanto Francisco Vilanova com a égua Oldenburg «Fein Dame» (Feinrich x L-Kokett) recebeu o bronze com a média final de 76,30% (76,600% + 76,000%).

Resultados 5 Anos AQUI

Cavalos de 6 Anos – Medalha de ouro para o Lusitano «Nobre do Saramunheiro» (Dragão das Figueiras x Roleta), do criador Coudelaria Quinta do Saramunheiro e propriedade de Silvério Ribeiro Pacheco, montado por Nuno Chaves de Almeida que conseguiu a a pontuação mais elevada do campeonato 82,100% (81,000% + 83,200%). Francisco Vila Nova com égua Hanoveriana «Ilsa Aurelia» (Asgard’s Ibiza x Flower 72) propriedade da Coudelaria Vila Nova Lda. foi medalha de prata com 74% (73,200% + 74,800%) e Vasco Mira Godinho com o Lusitano «Omero HI» (Junto HI x Jade HI) do criador Vallebella Participações Lda. e propriedade da CS10 Investimentos, recebeu o bronze com 73,7800%.

Resultados 6 Anos AQUI

Cavalos de 7 Anos – Daniel Pinto com o garanhão PSL «Marquez da Caniceira» (Zaire x Vinheta), do criador e propriedade da Herdade da Caniceira Agro-Turismo Lda. conquistou a medalha de ouro com a média final de 73,687% (73,147% + 74,229%). Prata para «Marrafa dos Cedros» (Disturbio x Imperatriz dos Cedros) com Martim Menéres consegiu a média final de 73,664% (71,897% + 75,429%). Manuel Carvalho com o garanhão Português de Desporto, «Mistral OC» (Totilas x Zelosia) do criador e proprietário Jorge Ortigão Costa recebeu o bronze com a pontuação final de 70,704% (70,150% + 71,257%).

Resultados 7 Anos AQUI