Campeonato da Europa do Cavalo Lusitano: Beleza e Tradição em Córdoba

O Campeonato da Europa do Cavalo Lusitano é um evento de prestígio que reúne mais de cem exemplares das melhores coudelarias de vários países, além de conceituados cavaleiros internacionais. A competição, que decorre de 3 a 5 de outubro, tem como palco as icónicas Cavalariças Reais de Córdoba, um cenário que realça a beleza e a tradição da equitação.

No primeiro dia, realizou-se a prova de Dressage de Cavalos Novos, onde os participantes demonstraram um nível técnico extraordinário. Na categoria preliminar para cavalos de 4 anos, os exemplares destacaram-se pelas suas atuações, alcançando médias percentuais notáveis, frequentemente superiores a 80%. Este elevado desempenho reflete o árduo trabalho e dedicação tanto dos cavaleiros quanto dos criadores.

A classificação final desta prova ficou assim:

1º – QUELUZ DAS FIGUEIRAS (Dragão Figueiras x Índia Das Figueiras x Yoco), montado por Claudio Castilla. Criador e proprietário: Equogestão. 87,400%

2º – QUIXOTE DELL ‘QUISPORT (Galileu d’Atela x Esbelta Equis x Venturero), montado por Jonathan Bautista. Criador e proprietário: Equisport Beretta SRL. 81,600%

3º – QUIRINO (Capote Qta Meirinho x Xufa das Lezírias x Fandango), montado por Maite Martínez. Criador e proprietário: Yeguada Dos Haches. 79,400%

Na prova preliminar de 5 anos, que exige um nível maior de reunião e aptidão, os resultados também foram interessantes. O destaque foi para PASTOR DAS FIGUEIRAS (Craque das Figueiras x Ilha Das Figueiras x Das Figueiras), montado por Claudio Castilla, que conquistou o primeiro lugar no pódio com uma pontuação de 84,800%. Este exemplar foi criado e pertence à Equogestão.

Em segundo lugar ficou PANDORA DEL CARPIO (Rubi x Grajilla x Oceano), montado por Andrés Herrera e representando Lusitanos Del Carpio, com uma pontuação de 72,600%. O terceiro lugar foi para PANAMA DO VALD (Forcado Angelus x Jauja Do Vald x Favorito), montado por Antonio José Pérez, do criador e proprietário Lusitanos Valdearenales, obteve 69,800%.

Na preliminar de 6 anos, o líder foi OBOE (Dragão Figueiras x Harpa II x Caviar), montado por Claudio Castilla. Criador e proprietário: Casa Cadaval (78,600%)..

Outros destaques incluem ODIN COMANDO SN (BRZ) (Escorial x Hervilha com SN BRZ x Tulum Com SN BRZ), montado por Claudio Castilla. Proprietário: Rogelio Pinheiro Passos. Criador: Simone Nowak ((74,800%). O bronze foi para OTAN D’ARCOS (Rubi x Grainha x Omega), montado por Fco. Javier Bonmatí. Criador e proprietário: Lusitanos José Corchete (74,400%).

A preliminar para cavalos de 7 anos foi muito disputada, destacando o elevado nível dos conjuntos. O primeiro lugar foi conquistado por NOTREDAM (Alecrim x Cleopatra (SPA) x E-Nabo), montado por Adinamias Rodríguez Peinado. Proprietário: GPIbérica Gestão de Investimento SL. Criador: Pablo Hermoso de Mendoza. Nota: 72,675%.

O segundo lugar foi para NERON (Altaneiro x Duna x Tóxico), montado por Manuel García. Criador e proprietário: Lusitanos Lahuerta, com uma pontuação de 67,710%.

O bronze foi atribuído a NUMA DEL CARPIO (Dragão Figueiras x Esteparia (SPA) x Oceano), montado por José Antonio Mena. Criador e proprietário: Lusitanos Del Carpio, com 67,364%.

O Campeonato da Europa do Cavalo Lusitano não é apenas uma celebração da excelência equina, mas também um ponto de encontro para apaixonados pela equitação e pela cultura equestre. Com o avanço dos dias, espera-se que a intensidade e as emoções da competição aumentem, proporcionando um espetáculo inesquecível para todos os presentes.