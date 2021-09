Campeonato da Europa de Saltos 2021: Suíça desaloja Suécia do topo da tabela 2 Setembro, 2021 18:00

A Suíça passou a liderar a prova por equipas após a segunda jornada que ocorreu hoje (quinta-feira). A Suécia que liderava a prova desceu para o terceiro lugar da tabela classificativa do Campeonato da Europa de Saltos em curso em Riesenbeck, Alemanha. A primeira jornada por equipas foi emocionante, quando Rolf-Goran Bengtsson com Ermindo W foi o único conjunto sueco a terminar sem faltas, tendo a Suécia terminado a jornada de hoje com a pontuação acumulada de 11,59.

No entanto, após a segunda jornada, a Alemanha manteve-se no lugar da medalha de prata com 8,77 pontos, enquanto a formação da Suíça, graças aos três percursos limpos de Elian Baumann com Campari Z, Martin Fuchs com Leone Jei e Steve Guerdat com Albfuehren’s Maddox, saltou para o topo da tabela classificativa com a pontuação de 5,47.

As 10 melhores equipas voltam a saltar amanhã, terceira jornada, para decidir a classificação final por equipas.

O campeão individual em título, o suíço Martin Fuchs (Leone Jei), lidera o ranking individual, à frente do alemão Christian Kukuk (Mumbai) em segundo, e do sueco Bengtsson (Ermindo W), terceiro, a entrar na terceira jornada do Campeonato.

Luciana Diniz com Conchento PS ao penalizar apenas 1 ponto por excesso de tempo, subiu para a 31ª posição provisória do ranking individual (11,13 pts).

Resultados Equipas AQUI

Resultado Individual