Campeonato da Europa de Saltos 2019: Luciana Diniz ocupa o 16º lugar provisório 22 Agosto, 2019 8:57

Arrancou esta quarta-feira (21) o Campeonato da Europa de Saltos de Obstáculos em Roterdão com a disputa da primeira prova de velocidade e maneabilidade e na qual Luciana Diniz foi a melhor portuguesa em pista montando Vertigo du Desert tendo ficado classificada em 16º lugar (2,88 pontos).

Quanto aos restantes elementos da equipa nacional, o “rookie” Bernardo Ladeira com Dento terminou no 54º lugar; Luís Sabino Gonçalves (Unesco du Rouet) em 57º e António Matos Almeida (Volver de la Vigne) em 59º. Nenhum destes 3 conjuntos conseguiu terminar com menos de 8 segundos de penalização.

Por equipas Portugal ocupa o 12º lugar provisório com um total de 22,56 pontos num universo de 15 equipas.

Venceu a prova o campeão da Europa em título, o sueco Peder Fredricson com H&M All In seguido do austriaco Max Kühner com Chardonnay 79. O britânico Ben Maher foi terceiro com Explosion W.

Por equipas a Alemanha ocupa o primeiro lugar provisório com 4,22 pontos seguida da França que soma 5,39 pontos enquanto a Suécia ocupa o terceiro lugar com 6,81 pontos.

Resultados – 1ª classificativa

Resultados – Equipas

Resultados completos