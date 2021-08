Campeonato da Europa de Póneis 2021: Rose Oatley e «Daddy Moon» com triunfo de excelência 16 Agosto, 2021 6:52

Terminou neste domingo, o Campeonato da Europa de Póneis no hipódromo de Morawa em Strzegom, Polónia, com as amazonas alemãs a dominarem o Grande Prémio Freestyle.

Rose Oatley com o pónei Rheinlander de 11 anos Daddy Moon brilhou ao vencer o Grande Prémio Freestyle com a excelente pontuação de 89,700%, estabelecendo um novo record mundial (2015 – 85,825%). Na segunda posição ficou a sua compatriota Antonia Roth com Daily Pleasure WE (85,090%), enquanto a dinamarquesa Sophia Boje Jorgensen com Adriano B completou o pódio com 83,050%.

Quanto à participação nacional, Francisco Braz com Der Kleine Choco-Boy WE terminou este campeonato em 57º lugar, pontuou na reprise individual 65,973% e Enzo Alem Ream com Apache ficou em 60º (64,568%).

Apenas os 18 melhores conjuntos alinharam no GP Freestyle.

Resultados completos AQUI