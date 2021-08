Campeonato da Europa de Póneis 2021: Alemanha conquista ouro por equipas 12 Agosto, 2021 18:29

Terminada a prova por equipas, a Alemanha conquistou a Medalha de Ouro por equipas, prata para a Dinamarca (campeã em título) (221,174 pts) e o bronze para a Holanda (218,428 pts).

Na composição da pontuação alemã (236,173), contaram as exibições de Rose Oatley (Daddy Moon) (82,629%), Antonia Roth (Daily Pleasure WE) (78,114%), Julie Sofie Schmitz-Heinen (Carlego GO) (75,429%).

O melhor resultado individual pertenceu à nº1 do ranking FEI, a jovem alemã Rose Oatley com Daddy Moon que pontuou 82,629%.

Quanto à representação portuguesa, Francisco Moura Braz que participa pela segunda vez neste Europeu de Póneis, pontuou com Der Kleine Chacco-Boy WE 66,826% (46º lugar) e o debutante Enzo Alem Reame com Apache terminou em 60º lugar (62,914%).

Pela Itália, Lisa Caroline Bartz (Centro Hípico da Costa do Estoril) com Derano B, com a sua prestação contribuiu para o 4º lugar por equipas (215.914) e conseguiu o 22º lugar individual (70,972%) no Team Test.

Resultados completos AQUI