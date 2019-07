Campeonato da Europa de Dressage da Juventude 2019: Resultados 1ª Jornada 24 Julho, 2019 19:11

O Campeonato da Europa de Dressage da Juventude, arrancou esta quarta-feira em San Giovanni in Marignano (Itália), com a primeira parte das reprises Team Test, reservadas aos escalões, Juniores e Young Riders.

No escalão Juniores que contou com a participação de 39 conjuntos, a melhor prestação foi da cavaleira alemã Jana Schrödter com o garanhão Der Erbe ao pontuar 76,303%, seguida da sua compatriota Anna Middleberg com Blickfang HC (75,000%). A holandesa Annemijn Boogard ocupa o terceiro lugar provisório com Fullspeed TC (73,000%).

Por Portugal, Maria Mafalda Deitado alcançou o 26º lugar provisório com Bandolim (66,697%) e Maria Beatriz Gonçalinho ocupa o 29º lugar com Fidelius (66,152%).

Por equipas, Portugal ocupa o 12º lugar provisório entre 15 equipas. Para completar o Team Test, faltam ainda 39 conjuntos executar a prova. Entre este grupo estão os portugueses, Sebastião Lucas Lopes (Fidélio Plus) e Francisca Castro Monteiro (Weserprinz).

Quanto aos resultados do escalão Young Riders, a holandesa Daphne van Peperstraten, medalha de ouro individual nos últimos dois Campeonatos da Europa, (Roosendaal e Fontainebleau) conseguiu a melhor pontuação com Greenpoint’s Cupido no Team Test (74,265%). O segundo e terceiro lugares provisórios foram ocupados pelas alemãs Paulina Holzknecht com Wells Fargo 14 (73,471%) e Alexa Westendarp com Four Seasons(72,176%).

O jovem cavaleiro, Francisco Vila Nova com Sir Saburo pontuou no Team Test 62,706% (28º) e Mário João Freire com Filoso obteve 62,559% (29º lugar provisório).

O Team Test ficará completo amanhã com os restantes 28 conjuntos que disputam a prova na Arena Toro. Os portugueses Yoann Pinto (Douro) e Martim Menéres (Equador) entram em pista esta quinta-feira.

Por Equipas, a Holanda lidera provisoriamente.

CHILDREN

Cerca das 15h00 decorreu a primeira parte da reprise Preliminar reservada ao escalão Children na pista Grand Prix. Alinharam 26 participantes, numa prova que não conta para as medalhas. A holandesa Lara van Nek conquistou o primeiro lugar provisório com Fariska (77,461%). A alemã Clara Paschertz ocupa o 2º lugar com Belvedere 44 (72,000%) enquanto a norueguesa Emma Lekken ficou em 3º lugar provisório com Katholm’s Minot (70.692%).

Luana Margarida Gomes com Destemido pontuou 58,481% (24º lugar).

Resultados provisórios – Juniores

Resultados provisórios – Young Riders