Caldas da Rainha: Oeste Lusitano grava publicidade na Praça da Fruta (VÍDEO) 21 Março, 2017 18:39

A Associação de Criadores do Puro Sangue Lusitano do Oeste gravou na tarde do passado dia 11, no tabuleiro da Praça da Fruta, um spot publicitário para as televisões a anunciar a próxima edição do Oeste Lusitano, tendo convidado a população a participar, juntamente com um cavalo e balões chineses.

O VI Oeste Lusitano realiza-se nos dias 19, 20 e 21 de Maio.