CAIJ2*-P1 Avila: Bernardo Losa sobe ao primeiro lugar do pódio

Bernardo Vilarinho Losa de 16 anos e Patrícia Figueiredo, que representam a equipa da Intersped Team, voltaram a demonstrar entre 08 e 12 junho na Finca El Quemado em Avila (Espanha) a sua superioridade, no escalão de júnior na classe de pónei singular, ao vencerem na sexta-feira a prova de ensino com 52,67%, nota atribuída pelos 3 juízes, que constituíram o elenco.

No sábado, pela 10h00, teve lugar a prova de Maratona onde o pónei KWPN “Timo” de 9 anos demonstrou a capacidade física em que se encontra, bem como o controlo por parte do atleta Bernardo Losa, e contando com a coadjuvação da groom Patricia Figueiredo, vencendo esta etapa incluindo os 6 obstáculos e alcançando o melhor tempo da geral do Concurso no obstáculo nº 3.

No Domingo e último dia de competição no relvado principal da Finca El Quemado, testou-se a condições física depois da maratona num circuito muito técnica que inclui 20 cones, durante o percurso, penalizando em 5 obstáculos e no tempo concedido, mesmo assim o team da Intersped vencem mais uma prova terminando o concurso no primeiro lugar do pódio, com 25.98 pontos de vantagem sobre o segundo classificado.

Assim, foi deste modo brilhante com a orientação do treinador Jorge Baixo, que Bernardo e Patricia preparam a participação no Campeonato Europeu de juniores, que se realiza no mês de agosto, na Hungria.