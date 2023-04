Bernardo Losa, Vasco Ribeiro e Afonso Ribeiro com bons resultados na fase de ensino no CAI2* de Selat (França) (24-30 de Abril). No sábado decorre a Maratona e no Domingo a prova de Cones.

Resultados – Dressage

CAICh2*-P1: 1 participante

– Afonso Ribeiro com JACARÉ; 1º lugar – 58,92%

CAIJ2*-P1: 5 participantes

– Vasco Ribeiro com JUNIOR; 2º lugar – 54,88%

CAIU25*- P1: 2 participantes

– Bernardo Losa com TIMO; 1º lugar – 54,53%