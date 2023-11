CAI-W Lyon: Boyd Exell imparável na Taça do Mundo de Atrelagem (VÍDEO)

O australiano Boyd Exell foi o mais rápido na pista do Equita Lyon etapa da Taça do Mundo de Atrelagem da FEI, neste domingo.

Esta é a quarta vez que Boyd, atual número um do mundo, conquista a vitória em Lyon. Tornou-se quase uma tradição; sempre que os dezasseis cascos dos cavalos de Boyd Exell tocam no pista do Eurexpo Lyon, a vitória parece quase assegurada. No entanto, é importante destacar que os sete condutores participantes nesta competição, não estavam ali apenas para compor o número! Eles deram o seu melhor numa tentativa de superar Boyd Exell, que já havia vencido a prova preparatória no sábado.

Os três primeiros classificados do primeiro dia mantiveram as suas posições após a primeira ronda no segundo dia, e como apenas os três mais rápidos avançam para a final, foram Boyd, Dries e Ijsbrand que regressaram à pista pela quarta vez.

O condutor francês, Benjamin Aillaud, com seus cavalos Lusitanos Fez, Fruto, Famoso e Fiasco, terminou em sexto lugar, encerrando sua participação nesta Taça do Mundo com 181,78 pontos.

