Brasil com os Jogos Pan-Americanos na mira

No passado fim-de-semana (16 e 17), a Sociedade Hípica Paulista recebeu o primeiro de quatro Internacionais de Dressage qualificativos para os Jogos Pan-Americanos 2019, em Lima, Peru. Diferenças mínimas de pontuação definiram o pódio deste primeiro desafio para a formação da equipa brasileira nos Jogos Pan-americanos de Lima, marcados de 26 de Julho a 11 de Agosto.

O júri foi comosto pelo alemão Peter Holler (N5*), a brasileira Claudia Moreira de Mesquita (N4*), a argentina Sandra Smith de Oliveira Martins (N4*), e diretora de ensino do CBH, e do chileno Max Piraino (N3*).

O Concurso de Dressage Internacional – CDI2* Laffrangi – contou com 13 conjuntos inscritos. A equipa brasileira no Pan será composta por quatro conjuntos e deve ter no mínimo um conjunto de nível Big Tour (Grand Prix). Os outros três lugares podem ser preenchidos por conjuntos nível Small Tour (St Georges e Intermediate I).

No Small Tour, dos dez participantes, cinco alcançaram o índice mínimo de 69% estabelecido pela CBH nas reprises St Georges e Intermediaria I: João Victor Oliva montando o Lusitano Biso das Lezírias, venceu as reprises St Georges e Intermediate I, respectivamente, com 71,863% e 69,951%, Mauro Pereira da Silva Junior com Don Enrico AMM, ficou classificado em 2º lugar nos dois dias com 70,245% e 69,657% e Yara do Amaral Fernandes com Dileto HI, em 3º nos dois dias, com 69,608% e 69,265%, Paulo Cesar dos Santos com Espartano LS, 5º e 4º colocado com 69,216% e 69,118%, e Luiza Tavares de Almeida com Baluarte do Vouga, 4ª e 5ª com 69,412% e 69,118% respectivamente.

“Iniciámos bem as provas de apuramento com vários conjuntos atingindo o índice mínimo estabelecido pela CBH e acreditamos que podemos melhorar ainda mais nas próximas qualificativas. O nosso objectivo é chegar aos Jogos do Pan de Lima com uma equipa competitiva para disputar as medalhas e consequentemente um lugar para o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio”, observou Sandra Smith de Oliveira Martins, directora do Ensino da CBH e juíza FEI4*. Contamos com um grupo top, uma equipa jovem com experiência olímpica e medalhados pan-americanos, mas ainda podemos melhorar bastante e temos conquistas históricas a serem batidas”, completou Sandra, numa referência ao bronze individual conquistado por Orlando Facada, medalhado no Pan de 1983 em Caracas, Venezuela.

João Victor Oliva, de 23 anos, que reside na Alemanha, e treina com o Mestre Paulo Caetano, passa o 1º semestre no Brasil disputando as qualificativas. “Estou a montar o Biso das Lezírias (comprado a Rui Oliveira e Manuel Luís Goucha), apenas há três meses. O Biso aprende com facilidade e acredito que vamos melhorar ainda mais. O meu objectivo é integrar a equipa aos Jogos Pan-Americanos, para isso voltei para uma temporada no Brasil. Treino duas vezes por dia na Sociedade Hípica Paulista e conto com uma equipa top”, afirmou João Victor. Biso das Lezírias foi entregue a João Victor pela sua proprietária, Bárbara Laffrangi. “Estou muito grato a Barbara que acreditou no meu trabalho e me confiou este super cavalo”, completa o atleta.

Para o alemão juiz alemão Peter Holler, o saldo também foi positivo. “Especialmente nas reprises do Small Tour houve boas apresentações e penso que os cavaleiros brasileiros têm evoluindo tecnicamente ao longo dos últimos anos.”

CDI2* São Paulo (Brasil)

Resultados

St Georges – Qualificativa Small Tour – sábado – 16/3 – 10 conjuntos



1º João Victor Oliva / Biso das Lezirias – 71,863%

2º Mauro Pereira Junior / Don Enrico AMM – 70,245%

3º Yara do Amaral / Dileto HI – 69,608%

4º Luiza Tavares de Almeida / Baluarte do Vouga – 69,412%

5º Paulo Cesar dos Santos / Espartano LS – 69,216%

6º Paulo Cesar dos Santos / Fidel da Sasa Je – 67,892%

Intermediate I – Qualificativa Small Tour -domingo – 17/3 – 10 conjuntos

1º João Victor Oliva / Biso das Lezirias – 69,951%

2º Mauro Pereira da Silva Junior / Don Enrico AMM – 69,657%

3º Yara do Amaral Fernandes / Dileto HI – 69,265%

4º Paulo Cesar dos Santos / Espartano LS – 69,118%

5º Luiza Tavares de Almeida / Baluarte do Vouga – 69,118%

6º Victor Trielli Avila / Corsario IGS – 68,1886%

Grand Prix – Qualificativa Big Tour – domingo – 17/6 – 3 conjuntos



1º Pedro Manuel Tavares de Almeida / Aoleo – 68,007%

2º Leandro Aparecido da Silva / Dicaprio – 67,971%

3º Micheline Schulze / Bretina Comando SN – 59,493%

Resultados completos AQUI