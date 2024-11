Bernardo Vilarinho Losa, da Intersped Team, conquista 6 Medalhas na Temporada de 2024

Bernardo Vilarinho Losa, jovem talento da Intersped Team, brilhou na temporada de 2024, arrecadando um total de seis medalhas e consolidando-se como um dos maiores destaques da disciplina de atrelagem em Portugal.

A sua primeira medalha do ano foi conquistada no Campeonato Europeu de Jovens Atletas de Atrelagem, realizado em julho na Suécia. Competindo pela Seleção Nacional – que se apresentou pela primeira vez nesta disciplina – Bernardo sagrou-se vice-campeão europeu. Este feito marca a estreia de Portugal no pódio internacional na categoria de juventude.

Logo após o Europeu, Bernardo e a groom Patrícia Figueiredo enfrentaram mais desafios no Campeonato Regional Norte de Combinados de Maratona, composto por sete provas. A final decorreu em outubro, numa competição indoor no Centro Hípico do Porto e Matosinhos. Demonstrando consistência e habilidade, a equipa venceu cinco provas na Classe de Pónei e três na Classe de Cavalo Singular. Como resultado, Bernardo e Patrícia conquistaram o campeonato pela oitava vez consecutiva na Classe de Pónei e, pela primeira vez, na Classe de Cavalo Singular.

No entanto, a pausa entre o campeonato regional e o nacional foi curta. Devido a uma lesão de Patrícia, Bernardo teve que ajustar a sua equipa, convidando Nuno Silva para ocupar o lugar de groom. Assim, entre os dias 1 e 3 de novembro, competiram no Campeonato Nacional de Completo de Atrelagem, realizado na Capital do Cavalo. Com vitórias em todas as provas na Classe de Pónei e Cavalo Singular, Bernardo alcançou o título de pentacampeão nacional na Classe de Pónei e bicampeão na Classe de Cavalo Singular. A disputa na Classe de Cavalo foi especialmente renhida, mas a Intersped Team garantiu duas medalhas de ouro.

Poucos dias depois, Bernardo voltou a entrar em pista para a final do Campeonato Nacional de Combinados de Maratona 1*, realizada nos dias 8 e 9 de novembro, na Feira Nacional do Cavalo, em Golegã. Competindo em duas classes, Bernardo venceu na Classe de Pónei Singular, tornando-se pentacampeão nacional, além de conquistar o melhor tempo de pista numa das mãos. Na Classe de Cavalo Singular, terminou em segundo lugar, a apenas três pontos do líder. A competição reuniu 28 participantes de todo o país.

Desde 2016, a Intersped Team, liderada por Bernardo Vilarinho Losa, já acumulou impressionantes 25 medalhas de ouro em Campeonatos Regionais e Nacionais, um marco que reforça o talento e a dedicação desta jovem promessa da atrelagem portuguesa.