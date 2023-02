Ben Maher afastado da alta competição

O olímpico britânico Ben Maher, foi forçado a fazer uma pausa da alta competição após sofrer uma queda durante o CSI5* de Wellington (Flórida) esta semana, segundo reportou o cavaleiro na sua rede social.

Ben, alcançou uma série de primeiros lugares no CSI de Wellington, incluindo uma vitória com seu parceiro olímpico do Rio, Tic Tac de 20 anos, durante a segunda semana deste circuito. A dupla venceu a prova de velocidade do CSI3* (1,45m) em 19 de Janeiro. Dois dias depois, Ben e Tic Tac ficaram em terceiro lugar numa prova a 1,50m.

No dia 28 de Janeiro, Ben ganhou o Grande Prémio (CSI4*) com a sua nova égua SF, Dallas Vegas Batilly.