Bélgica vence a primeira etapa da FEI Eventing Nations Cup™

Foi um ótimo começo de temporada para os belgas, que conquistaram a primeira etapa da FEI Eventing Nations Cup™ realizada em Montelibretti (ITA). Com performances consistentes nas três fases, terminaram com uma pontuação de 93,7 penalidades. A nação anfitriã, a Itália, ficou em segundo lugar com 152,3, enquanto a Suíça terminou em terceiro lugar com 192,1.

Três dos quatro cavaleiros belgas terminaram dentro do “top” dez, o que lhes deu uma vantagem saudável com quase 60 pontos de diferença em relação à Itália. Jarno Verwimp teve uma exibição exemplar em todas as três fases com a égua Mahalia, criada na Bélgica, e um percurso limpo com apenas 1,2 pontos de penalização por tempo excedido no cross-country deixaram o atleta com uma pontuação final de 26,9, suficiente para um segundo lugar na classificação individual, apenas a uma pequena margem atrás da atleta austríaca Lea Siegl que conquistou o primeiro lugar com 24,9 pontos. A belga Lara De Liedekerke Meier ficou em quarto lugar com Ducati D’Arville, enquanto a experiente Karin Donckers terminou em oitavo com Fletcha Van’t Verahof (36,9 pontos).

Cavaleiros e países têm apenas uma temporada para se qualificarem para as Olimpíadas de Paris em 2024 e os belgas ainda não se qualificaram. Eles terão a chance de se qualificar no Campeonato Europeu que vai decorrer em Le Pin au Haras (FRA) ainda este ano.

Os países já apurados para Paris são: França, país anfitrião, Grã-Bretanha, Alemanha, Irlanda, Suécia, Suíça e os Estados Unidos.

Resultados completos AQUI