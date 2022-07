Bélgica conquista Taça das Nações em Falsterbo

A Bélgica conquistou no passada sexta-feira (15), a Taça das Nações em Falsterbo (SWE) com uma equipa composta por Pieter Clemens (Hulde G), Koen Vereecke (Casanova de La Pomme), Gilles Thomas (Luna van Het Dennehof) e Wilm Vermeir (IQ van Het Steentje), os belgas venceram com 4 pontos perdidos após os dois percursos.

A Holanda ficou em segundo lugar, com 5 pontos perdidos e a Grã-Bretanha em terceiro, com 8 pontos perdidos.

Após as quatro etapas realizadas, a Holanda lidera a Divisão 1 da Europa, com 280 pontos, seguida da Alemanha, com 240 pontos.

A próxima etapa será em Hickstead (GBR), dia 27 de Julho.

