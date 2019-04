Belga Jérôme Guery ganha a etapa Cidade do México do Global Champions Tour (VÍDEO) 16 Abril, 2019 7:44

Jérôme Guery foi o vencedor da segunda etapa do Global Champions Tour disputada este sábado (13) na Cidade do México.

O belga, montando o garanhão Holstein Quel Homme de Hus de 13 anos, foi um dos sete atletas a completar o percurso principal e o desempate, com zero pontos, mas foi o conjunto que registou o melhor tempo na barrage (39,57s), menos um segundo que Abdel Said (EGY) que foi segundo classificado com Venise du Reverdy (40,53s). Harrie Smolders (NED) completou o pódio na capital mexicana com Don VHP NOP de 15 anos (40,57s).

Com duas provas disputadas, Niels Bruynseels (BEL) lidera o ranking do GCT com 55 pontos. Daniel Deusser (GER) ocupa o segundo lugar com 52 pontos e Ben Maher (GBR) é o terceiro classificado com 48 pontos.

A próxima etapa será dia 20, em Miami (USA).

Triunfo de Shanghai Swans

A Liga do Global Champions Tour também teve o seu protagonismo com a segunda etapa no México. A formação Shanghai Swans, composta por Daniel Deusser, Shane Sweetnam e Peder Fredicsson ganharam esta classificativa e lideram provisoriamente a Liga.

Má sorte para a formação Valkenswaard United já que após os três percursos sem faltas de Bertram Allen e de Alberto Zorzi na primeira mão disputada na quinta-feira (11), a égua do italiano Zorzi, Contanga sofreu uma lesão ao receber-se do primeiro elemento do duplo, acabando por chocar com o vertical.

Esta lesão da égua não permitiu que continuasse a prova, uma vez que não conseguia apoiar uma das mãos. Contanga foi imediatamente assistida pela equipa veterinária.

