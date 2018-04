Batuta comprada por Akane Kuroki

A felicidade desta aquisição está bem estampada no comentário constante no instagram da cavaleira olímpica, a japonesa Akane Kuroki: “Welcome to my family, Batuta”.

A notícia rapidamente se espalhou em múltiplos sites da especialidade, onde todos confirmam a aquisição, para substituição da sua montada olímpica de 18 anos de nome Toots.

Akane montou pela primeira vez a égua no passado dia 22 de Março, no dia seguinte ao final da clinic com Rudolf Zeilinger, onde a égua participava com cavaleiro Sergio Martín.

Akane diz que se apaixonou pela “força, talento e excelente nível de ensino da égua”. Então deu-se início à negociação com Mário Franco, o seu anterior proprietário.

A égua chegou no dia de ontem às instalações ds sua treinadora Imke Schellekens-Bartels (Academy Bartels – Holanda), onde o conjunto treinará para conseguir o seu objetivo: os Jogos Olímpicos de Tokyo 2020.