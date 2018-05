Atrelagem na Ilha Terceira

Promovido pela Associação do Pónei da Terceira e com o apoio da APA, realiza-se de 25 a 29 de Julho, um conjunto de competições que incluem um CEA (Concurso de Exibição de Atrelagens), um CAR 1* e um CM 1* em que participam concorrentes que irão do Continente e de Espanha além de concorrentes dos Açores.

Está criada grande expectativa para este evento inédito que se prevê um grande sucesso pelo enorme esforço envolvido pelos organizadores e participantes.