Assembleia Geral do IJRC: Discutidas condições climáticas para os Jogos Olímpicos de 2028

Durante a recente Assembleia Geral de 2024 do International Jumping Riders Club (IJRC), realizada em Genebra, questões cruciais para o futuro do hipismo internacional foram debatidas, com destaque para as preocupações relacionadas com às condições climáticas no local designado para as competições dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Clima em Temecula: um desafio olímpico?

O conhecido cavaleiro de saltos, Karl Cook manifestou a sua preocupação quanto às elevadas temperaturas registadas em Temecula, Califórnia, durante o período previsto para os Jogos. Cook alertou que, em agosto, o calor pode frequentemente superar os 38°C, criando condições adversas tanto para os cavalos como para os cavaleiros.

“Preocupa-nos o impacto que estas condições podem ter no desempenho e, sobretudo, na segurança dos cavalos. O bem-estar deles deve ser a nossa prioridade absoluta,” sublinhou Cook.

Impacto no bem-estar animal e desafios logísticos

Especialistas presentes na Assembleia reforçaram que temperaturas extremas podem provocar stress térmico nos cavalos, comprometendo a sua saúde e desempenho. Além disso, os aspectos logísticos, como transporte e aclimatação, seriam particularmente exigentes, requerendo uma preparação minuciosa para assegurar condições de competição adequadas.

Soluções e alternativas possíveis

Durante o encontro, foram discutidas várias propostas para mitigar os riscos associados ao calor extremo, entre as quais:

Alteração do local: Reavaliar a escolha do local em favor de um ambiente com condições climáticas mais amenas.

Horários das competições: Agendar as provas para os períodos mais frescos do dia, como cedo de manhã ou o início da noite.

Infraestruturas de apoio: Disponibilizar sistemas de refrigeração e áreas de descanso climatizadas para os cavalos.

Posição do IJRC



O IJRC comprometeu-se a continuar a dialogar com a Federação Equestre Internacional (FEI) e com o Comité Olímpico Internacional (COI) para identificar soluções práticas que assegurem o bem-estar animal e garantam competições justas e seguras.

Com os Jogos Olímpicos de 2028 no horizonte, a questão do clima em Temecula sublinha a importância do planeamento e da colaboração no desporto equestre. A comunidade internacional espera decisões que consigam equilibrar a excelência desportiva com a protecção e cuidado dos verdadeiros protagonistas do hipismo: os cavalos.