Arrancou a 18ª edição do Campeonato Internacional do Cavalo Árabe do Dubai 19 Março, 2021 17:59

A 18ª edição do Campeonato Internacional do Cavalo Árabe do Dubai. teve início na manhã desta quinta-feira, no Centro Mundial de Comércio do Dubai.

Este campeonato de três dias decorre sob a liderança de Sua Alteza Xeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Presidente, Primeiro Ministro e Governador do Dubai, e o patrocínio de Sua Alteza Xeque Hamdan bin Rashid Al Maktoum, Vice-Governador do Dubai e Ministro das Finanças.

A ronda inaugural do campeonato contou com a presença do Xeque Mansour bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Presidente do Conselho do Desporto do Dubai, e de vários proprietários de cavalos participantes dos EAU e de cinco países árabes e estrangeiros.

O Xeque Mansour bin Mohammed bin Rashid expressou a sua satisfação pela ampla participação dos melhores cavalos dos EAU, Arábia Saudita, Kuwait, EUA, Brasil e Polónia, considerando esta participação local e internacional neste evento desportivo anual global um sucesso para os EAU.

O Campeonato Internacional do Cavalo Árabe do Dubai é uma competição reservada a cavalos de raça pura árabe, demonstrando a sua beleza, agilidade e património.