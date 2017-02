APSL distingue os melhores cavalos Lusitanos de Toureio de 2016 8 Fevereiro, 2017 12:21

Já são conhecidos os vencedores do prémio dos melhores cavalos de Toureio da época 2016.

A votação foi feita pelos cinco cavaleiros que mais tourearam em 2016, desde que não tivessem cavalos seus ou de familiares a concorrer aos troféus:

CONSAGRADOS

COLOMBO, que toureou com João Moura Júnior criado por António Paim.

DEBUTANTES

EQUADOR de PERAMANCA, que toureou com João Ribeiro Telles criado por João Pero Vasconcellos e Sá Grave.

No decorrer do Festival Internacional do Cavalo Lusitano que terá lugar em Cascais de 15 a 17 de Junho serão entregues os respectivos troféus e prémios monetários aos premiados que estejam presentes.

PR APSL